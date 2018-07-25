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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:22 م
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إصابة مواطنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:29 م
إصابة مواطنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم مستشفى الفيوم العام - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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أصيب شخصان بطلق نارى فى مشاجرة بعزبة مأمون التابعة للصوفى بمحافظة الفيوم، إثر خلافات سابقة بسبب معاملات تجارية حول بيع الخردة، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم وحالتهم العامة سيئة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مستشفى الفيوم العام، بوصول كلاً من "فرج. م. ف.س" (60 سنة ـ عامل) مصاب بـ (إشتباه نزيف بالصدر والبطن، وجروح رضيه بالرأس وجرح وخذى بالناحية اليسرى من الصدر عمقه 4 سم) والحالة العامة سيئة، ولا يمكن إستجوابه، و"عصام قرنى. م .ف .س" (29 سنة) (نجل شقيق الأول) ومصاب (بطلق نارى خرطوش بالوجه) وتم تحويله لمستشفى القصر العينى بالقاهرة، إدعاء ضرب من آخر ين، ويقيما عزبة مأمون - الصوفى - دائرة قسم ثان شرطة الفيوم.

 

وبالتحريات وسؤال أقارب المصابين أتهموا "حجاج . خ . س" (27 سنه ـ نجار مسلح ـ هارب) و "سامح .خ.س" (30 سنة ـ عامل خردة ـ ويقيمان بالصوفى)، بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات وإطلاق عيار نارى خرطوش من بندقية كانت بحوزة المتهم الأول، أحدثت إصابة نجل المصاب الأول. وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب معاملات تجارية حول بيع الخردة، وعثر بمكان البلاغ على سلاح نارى (بندقيه خرطوش عيار12 وطلقه من ذات العيار).

 

وتحرر المحضر رقم 2865 /2018 إدارى قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

 


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