إخلاء سبيل متهم بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل محمد عصام عضو بألتراس أهلاوى، والمتهم فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، بضمان محل إقامته.

كانت النيابة وجهت إليه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، إذ دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.