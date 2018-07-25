"أمن الإسكندرية" يسيطر على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة غيط العنب

الإسكندرية – أسماء على بدر

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، على مشاجرة بالأسلحة البيضاء، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بوجود مشاجرة بمنطقة غيط الصعيدى دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول " خ م ا" 33 سنة عاطل، مصاب بجرح قطعى بالكتف الأيسر بحوزته سلاح أبيض "سكين"،و "ا ا ع" 19 سنة عاطل مصاب بجرح سطحى بالذراع الأيمن، بحوزته سلاح أبيض "سكين"، "ا ع مط 21 سنة بحوزته سلاح أبيض "مطواة ".

كما تم ضبط طرف ثان "ا ع ع" 23 سنة عامل مصاب بجرح سطحى بالبطن، بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والده "ع م م" 53 سنة بدون عمل، "مصطفى محمد إبراهيم محمد" 20 سنة عامل، بحوزته سلاح أبيض "سكين" الطرفان جيران، مقيمين بالمنطقة محل البلاغ "لوجود خلافات بين الأول والرابع بسبب الجيرة، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقى أفراد الطرفين، وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأسلحة البيضاء، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، تم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى، وخرجوا عقب تلقيهم العلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.