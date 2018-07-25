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أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بأسلحة سوريا الكيماوية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:36 م
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بأسلحة سوريا الكيماوية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان إنها فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على خمسة كيانات وثمانية أفراد لهم صلة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية.

وذكرت أن الكيانات والأفراد المستهدفين لعبوا دورا مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التى تطور الأسلحة.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب "استخدام سوريا المروع للأسلحة الكيماوية، بما فى ذلك فى هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال حاضرا بقوة فى أذهاننا... اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التى ينفذها قوات الجيش السورى باستهداف شبكات التوريد التى تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية".


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