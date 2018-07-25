أسعار النفط اليوم الأربعاء 25-7-2018 برنت يسجل 74 دولارا للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء25-7-2018، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت 57 سنتا إلى 74.01 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 27 سنتا إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو 1% فى الجلسة السابقة.

بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

وياتى ارتفاع أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما هدأ المخاوف من تخمة المعروض التى أثرت سلبا على الأسواق فى الجلسات الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والوقود فى الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع فى الأسبوع الماضى.

كما ساهمت تقارير عن أن الصين ستزيد الإنفاق على البنية التحتية فى تقليل المخاوف من أن تقوض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة طلب البلاد على النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 20 يوليو إلى 407.6 مليون برميل، فى حين توقع المحللون انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وذكر معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الخام بنقطة التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 808 آلاف برميل. وانخفض معدل استهلاك المصافى من الخام بمقدار 60 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل فى حين توقع المحللون فى استطلاع لرويترز تراجعها 713 ألف برميل.

روسيا ترفع توقعاتها لإنتاج النفط فى 2018 و2019

فيما قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن إنتاج بلاده من النفط سيرتفع هذا العام إلى 551 مليون طن (11.02 مليون برميل يوميا) ليصل إلى مستوى جديد هو الأعلى فى 30 عاما، بزيادة نحو 3.5 مليون طن عن التوقعات السابقة.

وأضاف أن روسيا ستواصل زيادة الإنتاج ليصل إلى 555 مليون طن فى 2019، بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا الشهر الماضى على تخفيف قيود الإنتاج.

ونقلت وزارة الطاقة عن نوفاك قوله ”ثمة الكثير سيتوقف على ديناميات السوق والحاجة لتعديل إجراءاتنا“.

كان إنتاج النفط الروسى بلغ متوسطا سنويا جديدا هو الأعلى فى 30 عاما عند 10.98 مليون برميل يوميا رغم مشاركة البلاد فى الاتفاق العالمى الذى قادته أوبك لخفض الإمدادات العالمية، وساهم اتفاق خفض إنتاج النفط فى رفع أسعار الخام إلى نحو 80 دولارا للبرميل فى مايو.