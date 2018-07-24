وزير الخارجية الألمانى: الاتحاد الاوروبى لن يخضع لتهديدات ترامب

أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الالمانى هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الامريكى دونالد ترامب، وذلك قبيل توجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن لمحاولة تفادى اندلاع حرب تجارية شاملة.

وأعلن ماس على تويتر "الرسوم العقابية ليست من مصلحة أحد، لأن الجميع سيخسر فى نهاية المطاف".

وتابع وزير الخارجية الألمانى "أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الامريكى. إذا رضخنا مرة واحدة، سيتعين علينا فى المستقبل أن نتعامل فى كثير من الاحيان مع سلوك مماثل".