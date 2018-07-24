وزير التعليم العالى: أتوقع زيادة الإقبال على الجامعات التكنولوجية بمراحل التنسيق

استكملت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه لا أزمات فى نسبة القبول بالجامعات التكنولوجية، لافتا إلى أنه على الرغم من الإقبال الضعيف على التقديم للجامعات التكنولوجية والذى لم يصل حتى الآن للنسبة المطلوبة فى المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات إلا أنه توقع زيادة الإقبال عليها فى المرحلة الثانية من التنسيق.

وأوضح عبد الغفار أن القيادة السياسة وافقت على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة البدء فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، وهى جامعات القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، وسيتم استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة فى تخصصات عدة، منها التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن خريج الجامعات التكنولوجية سيكون مسماه الوظيفى "تكنولوجى" على حسب تخصصه سواء تكنولوجى كهرباء أو ميكانيكا أو غيره من التخصصات، مؤكدا أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى وما يُقدمه للدولة، خاصة فى التخصصات التى تحتاجها الدولة.