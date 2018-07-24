video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى: أتوقع زيادة الإقبال على الجامعات التكنولوجية بمراحل التنسيق

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:06 م
وزير التعليم العالى: أتوقع زيادة الإقبال على الجامعات التكنولوجية بمراحل التنسيق الدكتور خالد عبد الغفار
كتب عبد اللطيف صبح
إضافة تعليق

استكملت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه لا أزمات فى نسبة القبول بالجامعات التكنولوجية، لافتا إلى أنه على الرغم من الإقبال الضعيف على التقديم للجامعات التكنولوجية والذى لم يصل حتى الآن للنسبة المطلوبة فى المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات إلا أنه توقع زيادة الإقبال عليها فى المرحلة الثانية من التنسيق.

 

وأوضح عبد الغفار أن القيادة السياسة وافقت على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة البدء فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، وهى جامعات القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، وسيتم استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة فى تخصصات عدة، منها التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.

 

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن خريج الجامعات التكنولوجية سيكون مسماه الوظيفى "تكنولوجى" على حسب تخصصه سواء تكنولوجى كهرباء أو ميكانيكا أو غيره من التخصصات، مؤكدا أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى وما يُقدمه للدولة، خاصة فى التخصصات التى تحتاجها الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم البرلمان": مؤتمر شباب الجامعات توجه استراتيجى لمعرفة أفكارهم المستقبلية

"تعليم البرلمان" توافق على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى

مجلس النواب

التعليم

الجامعات التكنولوجية

البحث العلمى

التنسيق




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة