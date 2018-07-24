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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:52 م
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والد منتحر المرج: ابنى كان بيحب بنت ومش لاقى شغل علشان يتجوزها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:00 م
والد منتحر المرج: ابنى كان بيحب بنت ومش لاقى شغل علشان يتجوزها مترو المرج
كتبت أمنية الموجى
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استمعت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، إلى أقول والد الشاب المُنتحر تحت عجلات قطار المترو فى محطة المرج القديمة.

وقال والد الشاب المنتحر، إنه قبل أيام من الواقعة تحدث كثيرا عن أحلامه، وأنه يحب فتاة معه بالقرية ويريد الزواج منها، إلا أن والدها سيرفض لكونه عاطلا، وأنه بحث كثيرا عن فرص عمل، ووجد على الإنترنت أكثر من وظيفة مناسبة، وأنه سيرسل سيرته الذاتية على الإيميل الخاص بالشركات، لينتهى الأمر بدون رد.

وأضاف خلال التحقيقات "قرر قبل وقوع الحادث بيوم التحرك إلى القاهرة وأن يذهب بنفسه لتلك الشركات ليعلم ما سبب الرفض".

كانت التحقيقات الأولية فى حادث انتحار شاب أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة المرج، كشفت عن هوية الشاب المتوفى، وذلك عقب العثور على هاتف محمول بمكان الحادث.

ومن خلال إجراء مكالمة هاتفية من الهاتف الذى تم العثور عليه أمكن التوصل إلى أحد أصدقاء الشاب المتوفى، وبسؤاله عن هوية صاحب الهاتف أجاب بأنه يدعى "أشرف"، من إحدى قرى محافظة الفيوم، وسافر إلى القاهرة دون علم أسرته، ولم يعرف أسرته الأسباب التى دفعته إلى الانتحار.

من جهتها، أمرت نيابة نيابة المرج الجزئية برئاسة البداية كانت عندما تلقى المقدم هانى القطان رئيس مباحث المترو، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج القديمة، اليوم الأحد، حول قيام شاب بإلقاء نفسه أمام عجلات المترو، وبالفحص تبين أن الشاب مجهول، ولا يحمل أى أوراق ثبوتية له، وأنه ألقى نفسه فجأة أمام عجلات القطار فور وصوله المحطة، ولم يستطع أحد إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


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والد ضحية المرج




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