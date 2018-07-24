نيابة أبو ظبى تأمر بضبط وإحضار 3 مشاهير بعد ظهورهم بفيديو لـ"رقصة كيكى"

أ ف ب

أعلنت النيابة العامة فى إمارة أبو ظبى فى الإمارات، أنها أمرت بـ"ضبط وإحضار" ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار فيديوهات تظهر مشاركتهم بتحدى "رقصة كيكى"، مشيرة إلى ان هذا السلوك "يعتبر مخالفا لقيم" الإمارات.

وانتشر تحدي "كيكى" الراقص فى العالم بعد أغنية "ان ماى فيلينجز" لمغنى الهيب هوب الكندى درايك. ويقوم على خروج أشخاص من سيارة تسير ببطء والرقص بخطوات متوافقة مع كلمات الاغنية فى مكان عام، ولم تعلن النيابة العامة فى بيانها عن آسماء الشخصيات الثلاث.

وقال البيان إن "المشارك فى هذا التحدى يقوم بالنزول من السيارة أثناء سيرها وترك الباب مفتوح والرقص على الطريق العام بجوار السيارة، ما يشكل خطرا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمى الطريق، إضافة إلى كون هذا السلوك مخالفا لقيم مجتمع دولة الإمارات ويشكل إخلالا بالآداب العامة".

وبحسب البيان، فإن الموقوفين سيخضعون للتحقيق "بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع".

وأكدت النيابة العامة ان المشاركة في هذا التحدي "يشكل جريمة معاقب عليها قانونا. وتصل عقوبتها الى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين".