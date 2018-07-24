نقابة التجاريين توضح حجم وأسباب حريق مقرها برمسيس

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حاتم قابيل الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين أمين عام نقابة القاهرة، إن الحريق الذى شهده مقر النقابة الفرعية بالقاهرة، بشارع رمسيس، لم يسفر عنه أى خسائر بشرية، مشيرا إلى أن كافة الخسائر اقتصرت على صالونات نادى العاصمة للتجاريين، وأثاثاته والأجهزة الكهربائية والسماعات، وذلك كله فى قاعتين فقط فى الطابق الثالث من المبنى.

وأضاف قابيل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كافة السجلات والمستندات المالية والخزائن، والمخازن الخاصة بالنقابة، لم يطولها أي خسائر، بالإضافة إلى أن الدور الرابع من مقر النقابة لم تطوله ألسنة النيران، فقط وصلت لغرفتين فيه المياه الخاصة بعمليات مكافحة النيران والسيطرة عليها، لافتا إلى أن الدور الرابع سيستأنف عمله يوم الخميس المقبل الموافق 27 يوليو الجارى.

وأكد الأمين العام، أن المعاينة المبدئية للنيابة رجحت أن سبب الحريق هو ماس كهربائى ناتج عن أجهزة التكييف، مشيرا إلى أن النقابة ستبدأ فى عمليات الإصلاح لآثار الحريق عقب انتهاء النيابة من تحقيقاتها وإصدار قراراتها النهائية.