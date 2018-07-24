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نجار يستعين بآخرين لسرقة أفريقية صديقة زوجته أثناء زيارتهم بالمعادى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:39 م
نجار يستعين بآخرين لسرقة أفريقية صديقة زوجته أثناء زيارتهم بالمعادى المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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كشف رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة عاملة نظافة أفريقية الجنسية، أثناء زيارتها لصديقتها الأفريقية بمنطقة المعادى، حيث فوجئوا بشخصين ينتحلان صفة محصلين بشركة الكهرباء، وتهديدهما وسرقة متعلقاتهم، وتبين أن زوج صديقة الأفريقية وآخر وراء ارتكاب الواقعة، بعد علمه بأن صديقة زوجته تقاضت راتبها، فتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من كل من "زبلامى لاثوب جلازى" 38 سنة، عاملة نظافة بفندق، و"مورين هاريسكوا داكاى" 39 سنة، عاملة نظافة بفندق، وزوج الأولى "مصطفى م م" 29 سنة، نجار موبيليا، بأنه أثناء تواجد الثانية بمسكن الأولى لزيارتها حضر شخصان "أدليا بأوصافهما التقريبية" منتحلان صفة محصلين بشركة الكهرباء قاما بتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" وتوثيقهما بلاصق وتكميمهما.

 

وأضافوا أن المتهمين استولوا منهم على 2 هاتف محمول، ومبلغ مالى 6 آلاف جنيه، ومبلغ مالى 40 دولار أمريكى، وجميعهم خاصين بالمبلغة الثانية، وهاتف محمول " خاص بالمبلغة الأولى "، وفروا هاربين.

 

ومن خلال التحريات أمكن التوصل لمشاهدة للمبلغ الثالث رفقة آخران فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة وأنه وراء ارتكابها، وبمواجهته وتضييق الخناق عليه اعترف بتحريضه من "رامى ع م" 30 سنة، قهوجى، على ارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه أن المجنى عليها الثانية تقاضت راتبها، واعتزامها زيارة زوجته فخطط لسرقة ما بحوزة الثانية من مبالغ مالية وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم والذى تمكن من تنفيذ مخططه.

 

وعلى الفور تم استهداف المتهم بأماكن تردده وأمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ 3 آلاف جنيه، ومبلغ مالى 20 دولارا، و2 هاتف محمول، خاصين بالمجنى عليها الثانية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم الثانى واتهموهما بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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