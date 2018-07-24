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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:28 م
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"مياه سوهاج": توعية مواطنى قرى مركز طما بأهمية الحفاظ على مشروعات الصرف

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:20 م
"مياه سوهاج": توعية مواطنى قرى مركز طما بأهمية الحفاظ على مشروعات الصرف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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 نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ندوة توعوية لأهالى مجلس قروى أم دومة، وذلك لتعريف المواطنين بالمشروع ومدى اهتمام الدولة بتوصيل المرافق للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية، فى إطار بدء تشغيل مشروعات صرف صحى قرى مركز طما والممولة من البنك الدولى بقيمة 58 مليون جنيه، والتى تشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1380 وصلة بقرية أم دومة و1346 وصلة بقرية الحلاقى.

 

وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى بيان له، إنه تم توعية المواطنين المشاركين بضرورة الحفاظ على المشروع وحماية استثمارات الدولة من خلال عدم القاء المخلفات بشبكات الصرف الصحى أو التعدى عليها والتصدى لسرقات أغطية مطابق الصرف الصحى، وكذلك ضرورة قيام المواطنين بالتعاقد مع الشركة على وصلات الصرف الصحى المنفذة، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن 125 فى حالة وجود شكاوى.


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