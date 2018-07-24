موجز اخبار الساعة 1 .. الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية بمجال الكهرباء

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا المشروعات القومية بمجال الكهرباء وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسى: قسما بالله لو الموضوع وجبة يوميا لبناء أمة لأقعد عمرى أكل وجبة واحدة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدور وزارة البترول فى حل أزمات قطاع الكهرباء، مشيرا بدورها فى توفير الغاز ومشتقات المازوت فى تشغيل محطات توليد الكهرباء.

ائتلاف دعم مصر: سنمنح الثقة للحكومة.. ويؤكد: هناك تحديات أمامها

أعلن ائتلاف دعم مصر، منح الثقة للحكومة، قائلا: "هناك العديد من التحديات أبرزها التشريعات التى تواكب عملية الاصلاح القائمة على أرض الواقع، وأن هناك بعض التشريعات التى يتمنى أن تكون موجودة خلال الفترة المقبلة".

رئيس البرلمان للنواب: المجلس يصوت على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن تصويت البرلمان يكون على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها، لافتًا إلى أنه ورد فى ختام تقرير لجنة الرد أن اللجنة توافق على منح الثقة للحكومة وتشكيلها بالكامل مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج للتصحيح وهو أن تصويت المجلس يكون على برنامج الحكومة.

السيسي عن مطالب إقالة وزير الكهرباء قبل 3 سنوات: "الراجل بيقف جنب رجالته"

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود وزارة الكهرباء فى حل مشكلة الطاقة التى شهدتها مصر قبل 3 سنوات، قائلا: "من 3 سنوات وأكتر كان فيه مشكلة كهرباء فى مصر، كانوا بيقولوا شيل الدكتور شاكر من الوزارة، ياخد المشكلة ويبقى ضحينا بواحد،.. ده كلام عجيب ولا يليق بالشرفاء واللى بيفهموا".

الرئيس السيسى يقدم شهادة تقدير للرئيس التنفيذى لشركة سيمنز

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة تقدير، لجوزيف كايزر، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز الألمانية، لمجهودات الشركة فى إنجاز المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء فى وقت قليل.

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت المفاوض الأفضل الذى قابلته على الإطلاق

وجه جوزيف كايزر، المدير التنفيذى ورئيس شركة سيمنز، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والسلطات المصرية على مساعدته فى إنشاء المحطات الكهربائية العملاقة، موجهًا حديثة للرئيس: " كنت المفاوض الأفضل الذى قابلته على الإطلاق".