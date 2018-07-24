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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:33 م
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مقتل 4 أشخاص جراء الاضطرابات فى نيكارجوا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:37 م
مقتل 4 أشخاص جراء الاضطرابات فى نيكارجوا نيكارجوا
أ ش أ
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 قتل أربعة أشخاص فى نيكارجوا، اليوم الثلاثاء، فى أحدث موجة من الاضطرابات التى تعصف بالبلاد منذ 3 أشهر.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن من بين القتلى طالبًا برازيليًا، وأوضحت منظمات حقوقية أن نحو 351 شخصًا قتلوا منذ بدء الاضطرابات فى البلاد، فى أبريل الماضي.

وكان رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، رفض - أمس الاثنين - مطلب المتظاهرين بالاستقالة من منصبه، حيث تشهد البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر أزمة سياسية أسفرت عن أعمال عنف.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 أبريل، بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب الحكومة هذا المشروع، إلا أن الغضب الشعبى لم يتراجع بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين.

 

 


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