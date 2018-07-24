مفاوضات جديدة حول اتفاقية "نافتا" والمكسيك تطالب ترامب بوقف الأعمال العدائية

كتبت فاطمة شوقى

طلب وزير الاقتصاد المكسيكى "إيلديفونسو جواياردو فيلاريل" من الإدارة الحكومية الأمريكية بوقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأعمال العدائية حول إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والذى سيعقد فى واشنطن 26 يوليو الجارى.

ووفقا لصحيفة "دينيرو ان اماخين" المكسيكية فقال وزير اقتصاد المكسيك: "لابد من أن تكون هناك هدنة فى تطبيق التعريفات الجمركية على الواردات من المدخلات المكسيكية مثل 25% على الصلب، و10% على الألمنيوم، إلى جانب قسم السيارات وقطع الغيار.

وبدأت الحكومة المكسيكية إجراءات التحدى أمام منظمة التجارة العالمية (WTO) ، ولكن بشكل مستقل.

وأشارت وزير الاقتصاد إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيجتمع مع وزير خارجية كندا، كريستيا فريلاند فى مكسيكو سيتى ، لإعداد عدد من القضايا المتعلقة والمعقدة قبل المحادثات التى تعقد فى واشطن.

وأضاف: "هذه المفاوضات إذا توصلنا فيها إلى اتفاق ، ستدعمها الحكومة المنتهية ، وأيضا الحكومة الجديدة تمنحها مصداقية أكبر للحفاظ على ما تم التفاوض عليه بمرور الوقت".

وأشار إلى أنه على الدول المهتمة بالانضمام إلى التكتل الإقليمى يجب عليها أن تتبادل منصة المبادئ والأهداف ، وقبل كل شىء، توصيل الاقتصادات إلى حالة من الاستقرار واليقين.