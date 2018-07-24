مصطفى الفقى: الكثير من وثائق مصر بُددت وبُعثرت وعلى مكتبة الإسكندرية جمعها

قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية إن الكثير من وثائق مصر بُددت وبُعثرت، وعلى المكتبة دور كبير فى جمع هذه الوثائق وحفظها لتكون مرجعًا وتأريخًا للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية مكتبة الإسكندرية التى جاءت بعنوان مئوية الزعيم جمال عبد الناصر، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سلطان؛ محافظ الإسكندرية، والدكتورة هدى عبد الناصر، وعدد من الشخصيات العامة وقناصل دول.

وتساءل الدكتور مصطفى الفقي: "لماذا بقى اسم جمال عبد الناصر بعد نصف قرن من الزمان ولماذا لا ترفع الجماهير فى أى حركة شعبية بين رؤساء مصر إلا صورة عبد الناصر فقط؟".

وقال الفقى إن عبد الناصر ظاهرة تاريخية تستحق التأمل والدراسة، وأن فكره كان صائبًا تجاه القومية العربية ونظرته للغرب، ولكن الأخطاء كانت فى التطبيقات.

وأوضح أن الكثير ينسى عدد كبير من المواقف التاريخية العادلة للزعيم جمال عبد الناصر، مثمنًا الدور الذى قامت به هدى عبد الناصر فى تسجيل تاريخ والدها بالوثائق لكل ما يتصل بحياته وتفاصيلها.