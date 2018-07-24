مصرع طفل صعقا بالكهرباء وإصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بتسمم فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طفل مصرعه بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بجوار غسالة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى الباجور العام باستقبالها الطفل "م .م. ف. ي" 3 سنوات ومقيم قرية كوم الضبع دائرة المركز "جثة هامدة" متأثرا بإصابته بصعق كهربائى.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته "ا .ج. ا. " 29 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت أنه أثناء قيام نجلها باللهو بجوار الغسالة بالمنزل صعقه التيار الكهربائى، مما أدي إلي وفاته، ونفت الشبهة الجنائية .

وبسؤال رجل الإدارة "ا .ع. ا. " 68 ومقيم بها أورى بمضمون ما جاء بأقوال والدته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائى.

وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11517 جنح مركز الباجور لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

كما أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم بقرية طليا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تناولهم وجبة بطاطس مقلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام باستقبالها كل من "س. ع. س" 8 سنوات تلميذ، وشقيقيه ومقيمين قرية طاليا – دائرة المركز مصابين (حالة تسمم) حالتهم العامة مستقرة، وتم تحويلهم إلي مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم".

وبسؤال والدتهم فاطمة عبدالمنعم عباس سالم 23 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بتناولهم أكياس شرائح بطاطس مقلية، وعقب عودتهم للمنزل شعروا بحالة إعياء، تم نقلهم إلى المستشفى، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 26518 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.