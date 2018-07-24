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مصرع سائق وإصابة تباع فى انقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعى فى البحيرة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:27 ص
مصرع سائق وإصابة تباع فى انقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعى فى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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لقى سائق مصرعه وأصيب تباع إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمياه معدنية بالطريق الزراعى أمام قرية الملقة اتجاه الاسكندرية بكفر الدواربمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بانقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية الملقة اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة "محملة بكراتين مياه معدنية"  قيادة "مجدى .س.ا" 38 سنة سائق ومقيم قرية كفر الأربعين - بنها  قليوبية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة مما أدى لانحرافها وانقلابها بحمولتها بأرض زراعية على جانب الطريق واحتجاز قائدها وتباع السيارة داخل الكابينة.
 
تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى من استخراج المذكوران من كابينة السيارة، وأسفر الحادث عن وفـاة قائدها وإصابة مرافقه "أحمد .ع.م" 18 سنة تباع السيارة ومقيم بذات العنوان بكدمات وسحجات.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وبسؤال المصاب، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أنهما كانا فى طريقهما من مخازن الشركة بالقليوبية لنقل حمولتها إلى مدينة الإسكندرية ، وتحرر المحضر اللازم.
 
 

 


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