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مسؤول أممى يطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:08 ص
مسؤول أممى يطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل الأمم المتحدة
الأمم المتحدة (أ ف ب)
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طالب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الاثنين، إسرائيل بالافراج عن جميع الاطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم او محاكمتهم فورا، وذلك خلال اجتماع فى مقر الامم المتحدة ناقش حقوق الشعب الفلسطينى.

وقال الحسين عبر الدائرة المغلقة من جنيف ان "نحو 440 فلسطينيا هم قيد الاعتقال الادارى بحسب آخر الاحصاءات. على اسرائيل فورا ان توجه اليهم اتهامات او تفرج عنهم".

واوضح أن "مئات من الاطفال الفلسطينيين تعتقلهم اسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام +الاعتقال الاداري+ فى انتهاك للحقوق الانسانية الاساسية".

واضاف "ينبغى ان يكون واضحا ان القانون الدولى لا يجيز اعتقال اطفال الا كحل اخير. سواء بالنسبة الى الاطفال او الراشدين، ان الاعتقال من دون محاكمة، استنادا الى ادلة تبقى غالبا سرية مع (اصدار) اوامر باعتقال ادارى يمكن تمديده الى ما لانهاية، يتنافى والقانون الدولى الذى من واجب اسرائيل احترامه"، مطالبا ب"وضع حد لهذه الممارسة".

وجاء كلام المسؤول الاممى خلال اجتماع تناول اعمال العنف الاخيرة فى غزة، على ان يتطرق اليها ايضا مجلس الامن الثلاثاء فى اجتماعه الشهرى حول الشرق الاوسط.

وانتقد الحسين أيضا "التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين فى حقوق الإنسان من جانب السلطات الإسرائيلية".

ومنذ الثلاثين من مارس، تشهد الحدود بين قطاع غزة واسرائيل حركة احتجاجات فى اطار "مسيرة العودة". واسفرت المواجهات عن مقتل 149 فلسطينيا بنيران الجنود الاسرائيليين، اضافة الى مقتل جندى اسرائيلى.

 

           

 


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