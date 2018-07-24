محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.1٪؜

جنوب سيناء- فايزة مرسال

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.1% بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وذلك بالديوان العام بالمحافظة.

وهنأ المحافظ الناجحين فى الدور الثانى بالشهادة الإعدادية متمنيًا التوفيق والنجاح فى المرحلة التعليمية الأخرى وأن يبذلوا مزيدًا من الجهد فى مرحلة التعليم الثانوى.

وكان أدى أمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 587 طالبًا وطالبة بمدارس جنوب سيناء موزعين فى 16 لجنة على مستوى المحافظة والتى بدأت 14 يوليو وانتهت 19 يوليو الجارى.