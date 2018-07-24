video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.1٪؜

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:51 م
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.1٪؜ محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
إضافة تعليق

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.1% بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وذلك بالديوان العام بالمحافظة.

وهنأ المحافظ الناجحين فى الدور الثانى بالشهادة الإعدادية متمنيًا التوفيق والنجاح فى المرحلة التعليمية الأخرى وأن يبذلوا مزيدًا من الجهد فى مرحلة التعليم الثانوى.

وكان أدى أمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 587 طالبًا وطالبة بمدارس جنوب سيناء موزعين فى 16 لجنة على مستوى المحافظة والتى بدأت 14 يوليو وانتهت 19 يوليو الجارى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

16 لجنة تستقبل امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بتعليم جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء




لا تفوتك
رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة