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محافظ السويس: دعم جهاز النظافة بعمال جدد ومسابقة لأجمل مدينة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:04 م
محافظ السويس: دعم جهاز النظافة بعمال جدد ومسابقة لأجمل مدينة جانب من الاجتماع
السويس- سيد نون
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تابع اللواء أحمد حامد محافظ السويس خلال الاجتماع الأسبوعى تقييم منظومة النظافة والوقوف على الموقف التنفيذى للمنظومة الجديدة حسب الخطة الزمنية المحددة وتنفيذ العمل بأسلوب علمى غير تقليدى .

 

فى بدايه الاجتماع ، استعرض إبراهيم حسن نائب المدير التنفيذى لجهاز النظافة الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة وما تم إنجازه من أعمال وبيان بالأماكن التى تم رفع تراكمات القمامة فيها على مستوى احياء السويس الخمسة.

 

وأشار المحافظ على سرعة استكمال تنفيذ منظومة النظافة الجديدة وتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الحضارى على شوارع المحافظة والتواجد الملموس فى الشوارع والميادين مؤكدا على ضرورة الخروج عن العمل التقليدى واتباع الاسلوب العلميى فى تطبيق منظومة النظافة الجديدة وترسيخ مبدأ المسئولية على كل العاملين بالمنظومة.

 

وأضاف سعيد اللبيدى المدير التنفيذى لجهاز النظافة أنه جارى العمل على اعادة هيكلة الجهاز والعمل وفق الخطة الموضوعة واتباع تنفيذ قرارات محافظ السويس فى هذا الشأن، مؤكدا على ان انتشار العمالة بالشوارع وتكثيف الجهود سوف يساعد على سرعة تنفيذ الخطة والارتقاء بالعمل .

 

كما أضافت سهام عبد الله مدير إدارة الرقابة والمتابعة بأنه تم رصد بعض البؤر التى تتراكم بها القمامة وأسلوب التعامل معها حيث تم رفع وازالة بعضها وجارى استكمال الباقى .

 

وأكد حامد على رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع هذه التراكمات كل فيما يخصه خلال 48 ساعة، مؤكدا عدم التهاون فيما يخص مخالفات البناء وسرعة ازالتها ومحاسبة المخالفين .

 

وكلف المحافظ مدير تشغيل الشباب بالمحافظة بدعم جهاز النظافة بعدد من عمال النظافة من المتقدمين للعمل بالجهاز بعد اجراء الاختبارات اللازمة للتعيين وتوزيعهم على القطاعات والمربعات بالاحياء .

 

كما كلف ادارة الموارد البشرية بمراجعة الهيكل التنظيمى للجهاز حسب الخظة الموضوعة واعادة توصيف الوظائف التنفيذية والإدارية بالجهاز .

 

و اكد حامد على انهاء جميع عقود اليومية مع الاحياء ونقل جميع العمالة إلى الجهاز وتخصيص خمسة سائقين فقط لكل حى .

 

طلب المحافظ من مدير الرقابة والمتابعة عرض الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة فى المؤتمر القادم مدعمة بالجداول والارقام والاحصائيات والموقف التنفيذى للمعدات والقوى البشرية وتقييم الست القطاعات المقسمة إلى 54مربع بشكل عام بالاضافة إلى اعداد تقرير نجاح ورصد نقاط القوة والضعف فى عمل الجهاز واسلوب معالجة معوقات التنفيذ .

 


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