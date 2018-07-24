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محافظ الدقهلية: ملف بحيرة المنزلة خط أحمر ولن ولم أسمح ﻷحد أن يفسده

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:33 م
محافظ الدقهلية: ملف بحيرة المنزلة خط أحمر ولن ولم أسمح ﻷحد أن يفسده أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أنه ﻻ استثناء ﻷحد فى تطبيق القانون وسيتم تطبيقه على الجميع مهما كان موقعه أو منصبه وأن القوانين سنت من أجل تحقيق العداله وإشعار المواطنين باﻷمن واﻷمان.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، الأسبوعى بالمواطنين الذى يعقده للتعرف شخصيًا على مشكلات واحتياجات ومطالب أبناء الدقهلية واستمع إلى مشاكل ومطالب 23 حالة.

وقال الشعراوي، إن إزالة التعديات على أملاك الدولة هى اشعار للمواطن بهيبة الدولة وأنها هى القائدة والمتحكمة فى مجريات اﻷمور، مؤكدًا إزالة كل التعديات على أملاك الدولة داخل كل مركز ومدينة أو قرية بنطاق المحافظة خلال الموجه العاشرة ﻹزالة التعديات التى بدأ التنفيذ فيها بكل حماس.

وشدد محافظ الدقهلية، على أن ملف بحيرة المنزلة خط أحمر، وتابع قائلاً: "لم ولن أسمح ﻷحد أن يفسده لأن هذه المنطقة هى منطقة واعدة لاهتمام الدولة بها".

ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بضرورة الاهتمام بملف النظافة والعمل على قدم وساق من أجل تحسين الخدمة للمواطنين، مكلفًا بضرورة إعداد ملف لكل مركز يضم المشروعات الخدمية من مشاكل الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والكباري، وكيفية الاستثمار فى كل مركز وتحديد أماكن ﻹمكانية إقامة مناطق صناعية لزيادة الاستثمار.

وكلف الشعراوي، بضرورة توفير أماكن داخل مدينة المنصورة وتحديدًا فى نهاية المشاية السفلية وأسفل كوبرى الجامعة وفى شارع الجيش وتحديد أماكن أخرى داخل مدينة المنصورة وكل المراكز والمدن فى نطاق المحافظة من أجل إقامة مناطق كرافنات وعربات للطعام أسوة بشارع مصر لخلق فرص عمل للشباب والترفيه عن المواطنين.

وفى السياق ذاته أمر محافظ الدقهلية، بتوفير معاشات تكافل وكرامه وتوفير اكشاك لبعض المستحقين وتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة كما سلم خلال اللقاء اﻹعانات المالية الفورية لعدد من المستحقين.


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