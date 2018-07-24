محافظة القاهرة: عودة الحركة المرورية لشارع رمسيس بعد إخماد حريق نقابة التجاريين.. صور

أكدت محافظة القاهرة، إعادة الحركة المرورية لشارع رمسيس بعد توقفها أثناء الحريق الذى شب فى الطابق الرابع من مقر نقابة التجاريين بالقاهرة وهو الطابق المخصص للنادى الاجتماعى الذى يحمل اسم نادى العاصمة .

وقالت محافظة القاهرة إن ايقاف الحركة المرورية في شارع رمسيس تم لحماية السيارات المارة من الحريق، وجارٍ الأن عمليات التبريد .

ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق ومنعت امتداده للعقارات المجاورة حيث دفعت بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم هيدروليكية كما تم فصل التيار الكهربائى عن المبنى لمنع امتداد الحريق لطوابق أخرى، كما تواجدت سيارات الإسعاف فى محيط الحادث الذى لم يسفر عن أى ضحايا أو إصابات تحسبًا لأى طارئ .