كيف استعد مطار الأقصر الدولى لموسم الحج أغسطس المقبل؟

الأقصر – أحمد مرعى

وضع مطار الأقصر الدولى بقيادة اللواء طيار هشام عيسى مدير المطار، خطة الاستعداد لموسم الحج أكبر موسم دينى فى مصر والعالم العربى لتقديم أفضل خدمة ورعاية لكافة الحجاج المقرر انطلاق رحلات سفرهم لبيت الله الحرام، مطلع أغسطس المقبل، حيث يشهد حالياً مطار الأقصر تجهيزات واستعداد كبرى لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل رحلات الحجيج من مطار الأقصر الدولى، وتجهيزات المطار لاستقبال وفود الحجاج مع بداية شهر أغسطس المقبل:-

1- تنطلق من مطار الأقصر 7 رحلات حج للمملكة العربية السعودية

2- تبدأ رحلات الحجاج بالأقصر فى الفترة من 6 حتى 11 أغسطس المقبل

3- الرحلة الأول تخرج فى 5:50 دقيقة فجر 6 أغسطس المقبل

4- الرحلة الثانية تخرج فى 7:50 صباحاً يوم 7 أغسطس

5- الرحلة الثالثة والرابعة والخامسة تخرج فى يوم 9 أغسطس فى مواعيد 7:50 صباحا و12:50 ظهراً و7:10 مساءاً

6- الرحلتين السادسة والسابعة تنطلقات يوم 11 أغسطسط فى 7:50 صباحاً و2:50 ظهراً

7- يعد المطار سرادق كبير يتسع لنحو 700 حاج وحاجة خلال أيام السفر

8- سرادق الحجاج تم تزويده بأجهزة التكييف لاستيعاب الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم ولأسرهم

9- يجرى العمل على توفير الحجر الصحى للمرضى وكبار السن

10- تم تخصيص فريق عمل من ضباط الجوازات لمساعدة الحجاج على ملء استمارات السفر وإنهاء الاجراءات

11- تقرر وضع لوحات إرشادية على الطرق المؤدية للمطار

12- تم رفع كفاءة السيور والموازين وتجهيز أماكن تجميع الحقائب وتسهيل اجراءات الدخول

13- يجرى إعداد كراسى لكبار السن وسيارات هاى لودر لحمل الركاب إلى الطائرة

14- داخل صالات المطار تم العمل على تجهيز مختلف صالات السفر والساحات الجوية بتأمين الأجهزة والمعدات وصيانتها وجاهزية تشغيل كاونترات خدمة ضيوف الرحمن التابعة للجوازات والجمارك

15- يجرى العمل على جدولة رحلات الحج التابعة لشركات الطيران بشكل يحد من تزامن الرحلات ويضمن انسيابية الحركة داخل الصالات والساحة الجوية