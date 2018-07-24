قتيلان وستة جرحى فى تفجير انتحارى فى عدن جنوب اليمن

أ ف ب

قتلت امرأة وجندى واصيب ستة أشخاص بجروح عندما فجر انتحارى يقود دراجة نارية نفسه قرب سيارة تقل مسؤولا أمنيا فى مدينة عدن اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، حسبما أفاد مسؤول أمنى وطبيب.

وأوضح المسؤول الأمنى فى القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس برس أن الانتحارى "اقترب من سيارة كانت تقل مسؤولا فى قوات الحزام الامنى". وأضاف ان الانتحارى "فجر نفسه لدى اقترابه من السيارة".

وتابع ان العملية الانتحارية أدت الى مقتل امرأة واصابة مدنيين آخرين كانا متواجدين فى موقع الهجوم. كما قتل سائق السيارة وهو جندى وأصيب أربعة عناصر أمن كانوا في السيارة وبينهم المسؤول الامنى وهو قائد كتيبة.