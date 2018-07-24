غلق 7 منشآت طبية فى الشرقية وتحرير 44 محضرا

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة فى الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ، اليوم الثلاثاء، 7 منشآت طبية خاصة وعيادات ، وتحرير 44 مخالفة طبية وقانونية.

و ذكر بيان، أن الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بالشرقية، شن حملات على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ديرب نجم وكفر صقر والزقازيق والقرين والعاشر من رمضان وأبو حماد والحسينية وأولاد صقر وأسفرت جهود هذه الحملات عن تنفيذ قرارات غلق إدارى لعدد 7 منشآت طبية خاصة بمدينة الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان ما بين عيادات طبية وأسنان وعلاج طبيعى ومعمل تحاليل طبية.

وفى سياق متصل تفقد وكيل الوزارة، مستشفى أبو كبير، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء المبنى التكميلى للمستشفى وكلف مدير إدارة التخطيط بوضع تصور للمبنى الجديد على أن يكون به قسم استقبال وطوارئ نموذجى وحسب المعايير بالتنسيق مع قطاع التخطيط الاستراتيجى بالوزارة.

أحال وكيل الوزارة أحد الأطباء للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجده بالنوبتجية أثناء الزيارة.