video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 7 منشآت طبية فى الشرقية وتحرير 44 محضرا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:49 م
غلق 7 منشآت طبية فى الشرقية وتحرير 44 محضرا غلق 7 منشآت طبية في الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة فى الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ، اليوم الثلاثاء، 7 منشآت طبية خاصة وعيادات ، وتحرير 44 مخالفة طبية وقانونية.

 

و ذكر بيان، أن الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بالشرقية، شن حملات على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز  ديرب نجم وكفر صقر والزقازيق والقرين والعاشر من رمضان وأبو حماد والحسينية وأولاد صقر وأسفرت جهود هذه الحملات عن تنفيذ قرارات غلق إدارى لعدد 7  منشآت طبية خاصة بمدينة الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان ما بين عيادات طبية وأسنان وعلاج طبيعى ومعمل تحاليل طبية.

 

وفى سياق متصل تفقد وكيل الوزارة، مستشفى أبو كبير، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء المبنى التكميلى للمستشفى وكلف  مدير إدارة التخطيط بوضع تصور للمبنى الجديد على أن يكون به قسم استقبال وطوارئ نموذجى وحسب المعايير بالتنسيق مع قطاع التخطيط الاستراتيجى بالوزارة. 

 

 أحال وكيل الوزارة أحد الأطباء للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجده بالنوبتجية أثناء الزيارة.

 

غلق 7 منشآت طبية في الشرقية (1)
غلق 7 منشآت طبية في الشرقية 

غلق 7 منشآت طبية في الشرقية (2)
غلق 7 منشآت طبية في الشرقية

غلق 7 منشآت طبية في الشرقية (3)
غلق 7 منشآت طبية في الشرقية 
 
غلق 7 منشآت طبية في الشرقية (4)
غلق 7 منشآت طبية في الشرقية
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. متهم باغتيال عبد الناصر يكشف كيف أصبح سكرتيرا خاصا للزعيم

أب يعذب ابنه بالماء المغلى حتى الموت بالشرقية لسرقته 200 جنيه

محافظ الشرقية يطالب "الكهرباء" بسرعة إنهاء أعمال 10 لوحات كهربائية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

العلاج الحر

صحة الشرقية




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة