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غدا.. جامعة طنطا تنظم المؤتمر الأول لوحدة زرع النخاع

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:57 ص
غدا.. جامعة طنطا تنظم المؤتمر الأول لوحدة زرع النخاع الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية ـ أحمد زيادة
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تنظم كلية الطب بجامعة طنطا مؤتمرها السنوي الأول لوحدة زرع النخاع وأمراض الدم، غدا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بطب طنطا، بالتعاون مع جمعية الدلتا لأمراض وأورام الدم.

وصرح رئيس الجامعة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، بأن الجامعة لا تدخر جهدا في سبيل تحديث وتطوير القطاع الطبي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، فضلاً عن رفع مستوى التدريب لمختلف عناصر المنظومة الطبية بالجامعة بما يعزز من مكانتهم الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور محمد الشنشوري رئيس وحدة زرع النخاع بجامعة طنطا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش أحدث البروتوكولات العالمية والطرق الحديثة لزرع النخاع من حيث التجهيز لعملية الزرع ومتابعتها وعلاج المضاعفات الناتجة عنها، ومناقشة الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الدم بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء من جميع الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور أمجد عبد الرؤوف، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستقام غدا الأربعاء الموافق 25/7 بقاعة المؤتمرات الرئيسية بكلية الطب بطنطا، بالإضافة الى تخصيص جلستين علميتين، في حين ستجري باقى الجلسات العلمية يوم الخميس الموافق 26/7 بقاعة المؤتمرات بأحد فنادق الاسكندرية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور شريف شحاتة وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشنشوري رئيس المؤتمر، والدكتور عاطف طه نائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد رويشة رئيس قسم طب الاطفال، والدكتور حجازى محمد حجازى رئيس قسم الأمراض الباطنية، والدكتور حسام كامل ، والدكتور شبل سعيد شبل، والدكتورة اباء الشيخ، والدكتورعلاء الحداد رؤساء شرف المؤتمر، والدكتور عمرو جوالي والدكتور عادل حجاج والدكتور إبراهيم بدراية والدكتور تامر البديوى سكرتارية المؤتمر.


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