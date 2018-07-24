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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:47 م
خالد صلاح
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ضبط 3 عاطلين وسائقين بحوزتهم 440 قرص مخدر وكمية من الحشيش بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:47 م
ضبط 3 عاطلين وسائقين بحوزتهم 440 قرص مخدر وكمية من الحشيش بالبحر الأحمر حبس -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على عملائه، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة سفاجا مفادها قيام المدعو " نور. ش " عاطل ومقيم دشنا – قنا بالتردد على مدينة سفاجا للاتجار وترويج المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تمكن الملازم أول محمود القاضى ضابط مباحث القسم من ضبطه بكمين الكيلو 5 عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة قادمة من قنا اتجاه سفاجا وبحوزته 400 قرص لعقار التامول المخدر – مبلغ 150 جنيه – هاتف محمول بمواجهته .

أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1542 إدارى قسم سفاجا 2018 وجارى العرض النيابة العامة .

كما تم ضبط المدعو " عمر . ح " عاطل ومقيم قنا، وبحوزته 40 قرص تامول مخدر، ومبلغ مالى 100 جنيه – هاتف محمول وذلك بكمين الكيلو 5 بسفاجا قادما من قنا اتجاه الغردقة مستقلاً إحدى سيارات الأجرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .

بالكشف جنائيا عن المتهم، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد بحكم 6 شهور و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1541 إدارى قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

 كما تمكنت مباحث القصير من ضبط المدعو عاطل – مقيم القصير – البحر الأحمر وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 15 جرام حال سيره فى شارع السيدة خديجة – دائرة القسم .

بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 454 إدارى القصير لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

من ناحية أخرى قامت وحدة مباحث المرور بحمله مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائقين يقودان سيارتهم تحت تأثير المخدر تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

ومن جانبها، تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط هاربين من احكام بينهم هارب من حكم بالمؤبد واخر من 15 سنة سجن والثالث 5 سنوات، وغرامات 200 ألف جنيه، كذلك تم ضبط 353 حكم جزئى متنوع .

 

 


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