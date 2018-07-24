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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:32 ص
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ضبط متهمين وجهود لضبط 3 أخرين لسرقتهم مخزن أدوات منزلية بالمحلة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:52 ص
ضبط متهمين وجهود لضبط 3 أخرين لسرقتهم مخزن أدوات منزلية بالمحلة حبس
الغربية- مصطفى عادل
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تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل وتاجر أدوات منزلية بعد قيام الأول بسرقة أدوات منزلية  تقدر بـ650ألف جنيه من مخزن شركة السجاعي  للزجاج والأدوات المنزلية بمنطقة الوراقة دائرة القسم، بالاشتراك مع 3متهمين أخرين، وبيعها لتاجر ادوات منزلية.

كان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور قسم ثالث المحلة، بتحرير المهندس صلاح السجاعي رئيس مجلس إدارة شركة السجاعي للزجاج والأدوات المنزلية، باكتشافه سرقة أدوات منزلية من مخزن بمنزله بمنطقة الوراقة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث قسم ثالث المحلة برئاسة الرائد احمد الشهاوي رئيس مباحث القسم، وتم التوصل لأحد المتهمين ويدعى هشام محمد، وتم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع 3متهمين أخرين، بعد استغلالهم  عدم وجود احد بالمنزل واستولوا على كميات كبيرة من الأدوات المنزلية تقدر بـ650ألف جنيه، وقاموا ببيعها لأحد تجار الأدوات المنزلية بشارع العباسي القديم يدعى "احمد.ا"، وتم ضبطه واعترف بعلمه بكون المضبوطات مسروقة، تحرر المحضر 6187جنح قسم ثالث المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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