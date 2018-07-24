ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية فى حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بطنطا وبسيون بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش وهيروين وفرد خرطوش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط السيد ا م ح 35 سنة عاطل ومقيم الحكمه أول طنطا سبق اتهامه فى 21 قضيه سرقة ومخدرات وضرب مطلوب ضبطه فى قضيه ضرب وإحداث إصابه وبحوزته طبنجة معدلة و25 لفافة هيروين.

وضبط م س ع وشهرته آدم السماك 46 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 1365 فئه "ج" سبق اتهامه فى 25 قضيه سرقه مساكن ومواشى وسلاح نارى وكسر مراقبه وبحوزته فرد خرطوش و10 قطع، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار،تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.