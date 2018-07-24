صور وفيديو.. السيطرة على حريق نقابة التجاريين بالقاهرة.. والسبب ماس كهربى

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن حريق نقابة التجاريين نشب داخل مطعم النقابة بالطابق الرابع وامتد لباقى أجزاء الطابق الخامس، نتيجة لماس كهربى، وتمكن رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البرى من حصار الحريق فى نقابة التجاريين من جميع الجهات ونجحت فى منع امتدادة لباقى المجاورات وتستعد لإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.