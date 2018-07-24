صور وفيديو.. السيطرة على حريق نقابة التجاريين بالقاهرة.. والسبب ماس كهربى

قال مصدر أمنى، إن حريق نقابة التجاريين نشب داخل مطعم النقابة بالطابق الرابع وامتد لباقى أجزاء الطابق الخامس، نتيجة لماس كهربى، وتمكن رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البرى من حصار الحريق فى نقابة التجاريين من جميع الجهات ونجحت فى منع امتدادة لباقى المجاورات وتستعد لإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى نقابة التجاريبن، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة بالدفع بسيارات الإطفاء لسيطرة على الحريق.
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بواسطة:
محمد زكريا
مساء الخير
كان الله في عونكم.... لديكم مصداقية وجوده في نقل الخبر اكثر الله من امثالكم.
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بواسطة:
سيد بالمعاش
اقول - والله - لا شماتة
اعطوا التجاريين معاشاتهم - يرحمكم من فى السماء