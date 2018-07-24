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صور وفيديو.. السيطرة على حريق نقابة التجاريين بالقاهرة.. والسبب ماس كهربى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:55 م
صور وفيديو.. السيطرة على حريق نقابة التجاريين بالقاهرة.. والسبب ماس كهربى حريق نقابة التجاريين
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى، إن حريق نقابة التجاريين نشب داخل مطعم النقابة بالطابق الرابع وامتد لباقى أجزاء الطابق الخامس، نتيجة لماس كهربى، وتمكن رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البرى من حصار الحريق فى نقابة التجاريين من جميع الجهات ونجحت فى منع امتدادة لباقى المجاورات وتستعد لإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
 
 
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى نقابة التجاريبن، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة بالدفع بسيارات الإطفاء لسيطرة على الحريق.
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
حريق نقابة التجاريين (1)
 
 

حريق نقابة التجاريين (2)
حريق نقابة التجاريين (2)

حريق نقابة التجاريين (3)
 
 

حريق نقابة التجاريين (4)
 

حريق نقابة التجاريين (5)
حريق نقابة التجاريين (5)

حريق نقابة التجاريين (6)
 
 

حريق نقابة التجاريين (7)
حريق نقابة التجاريين (7)

حريق نقابة التجاريين (8)
 
 

حريق نقابة التجاريين (9)
حريق نقابة التجاريين (9)

حريق نقابة التجاريين (10)
 

حريق نقابة التجاريين (11)
 

حريق نقابة التجاريين (12)
 
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد زكريا

مساء الخير

كان الله في عونكم.... لديكم مصداقية وجوده في نقل الخبر اكثر الله من امثالكم.

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد بالمعاش

اقول - والله - لا شماتة

اعطوا التجاريين معاشاتهم - يرحمكم من فى السماء

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