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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:03 م
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صور.. مدير أمن الإسكندرية يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:47 م
صور.. مدير أمن الإسكندرية يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة جانب من الحملة
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة صباح اليوم، ترأسها اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى التى يتواجد بها تعديات بمنطقة غرب الإسكندرية .

 

يذكر أنه تم فتح باب ترخيص وتقنين أراضى الدولة من قبل المحافظة لمدة محددة، لمنح فرصة لتقنين الأوضاع، وتم غلق الباب وبدء حملات الإزالة على مختلف أنحاء المحافظة.

مدير أمن الإسكندرية فى الحملة
مدير أمن الإسكندرية فى الحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

مدير الأمن يرأس حملة لازالة تعديات املاك الدولة
مدير الأمن يرأس حملة لازالة تعديات املاك الدولة

 

 


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