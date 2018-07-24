صور.. مدير أمن الإسكندرية يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة صباح اليوم، ترأسها اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى التى يتواجد بها تعديات بمنطقة غرب الإسكندرية .

يذكر أنه تم فتح باب ترخيص وتقنين أراضى الدولة من قبل المحافظة لمدة محددة، لمنح فرصة لتقنين الأوضاع، وتم غلق الباب وبدء حملات الإزالة على مختلف أنحاء المحافظة.