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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:56 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المنازل البدوية ومناطق الإسكان الجديد بطور سيناء

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:17 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المنازل البدوية ومناطق الإسكان الجديد بطور سيناء جانب من جوله المحافظ
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،اليوم الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد وتوسعة الطرق من كمين الوادى من محطة الأتوبيس بمدينة طور سيناء، ورافقه كلا من اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، وفوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء.

 

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، كلا من قرية الوادى لمعرفة المشكلات الموجودة بالقرية والوقوف على حلها مع رئيس القرية، أوصى فودة خلالتفقده للقريه بعمل مجلس قروى لحل المشكلات، وأعطى مهلة لرئيس القرية 10 أيام لحل لتلك المشكلات

 

كما تفقد المحافظ خالد فودة، أعمال تنفيذ 30 منزل بدوى لقرية الوادى، موجهًا بتسليمها فى احتفالات المحافظة بأعياد أكتوبر 2018، وأوصى بالانتهاء من 30 منزل بدوى آخر كمرحلة ثانية بقرية الوادى بالإضافة للمنازل السابقة.

 

كما قام فودة، بتفقد الإسكان الجديد "إسكان الشروق" موجهًا بالانتهاء من الأسواق الخدمية لتقديم الخدمة لأهالى المنطقة، كما تفقد مدرسة تعليم أساسى "إبتدائى _ إعدادي_ ثانوي" بمنطقة الشروق وطالب الانتهاء منها والتسليم فى أكتوبر

 

ومن جانب آخر التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بالديوان العام بطور سيناء، بـ"إستيفن مولنتيتو" مندوب المجلس الدولى لمبادرات البيئة المحلية، بحضور اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، واللواء خالد متولى، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والدولية والمنح والتنمية، وخالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى "وهى أحد المنظمات الدولية المعتمدة بالأمم المتحدة التى تعمل فى تعاون وثيق مع مؤتمر الأطراف الرابع عشر الخاص باتفاقية التنوع البيولوجى " والذى سوف تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر 2018 تحت عنوان" تعميم التنوع فى قطاعات الطاقة والتعدين والبيئة التحتية والصناعية المعالجة والصحة.

 

جدير بالذكر أن اجتماع المحافظ مع ممثل منظمة المجلس الدولى لمبادرات البيئة المحلية، يأتى فى إطار مناقشة وتبادل الآراء حول أنسب الأساليب لخروج مؤتمر قمة التنوع البيولوجى العالمية السادس على مستوى الأقاليم والمحافظات والمدن الأعضاء فى المجلس الدولى للمبادرات البيئية المحلية والمعروف باسم إيكلى " ICLEI"، والمقرر انعقاده بشرم الشيخ يومى 23 و24 نوفمبر 2018 كحدث فرعى على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر الخاص باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

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