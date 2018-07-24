صور.. عمال الطب الشرعى يدفنون 40 جثة مجهولة الهوية فى ولاية شيواوا بالمكسيك

كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)

قام عمال الطب الشرعى فى المكسيك، اليوم الثلاثاء، تفريغ توابيت بأجسام مجهولة الهوية من شاحنة ، ليتم دفنها فى مقبرة سان رافائيل فى سيوداد خواريز بولاية شيواوا بالمكسيك.

وأوضح العمال أن عدد الجثث يصل إلى 35 رجلا و 5 سيدات.

وكانت السلطات المكسيكية أعلنت عام 2015 أنها تحقق مع مسؤولى أمن محليين دفنوا ما لا يقل عن 105 أشخاص من ضحايا مجهولين لجرائم عنف، فى مقبرة جماعية وسط البلاد.

وقال خافيير بيريز، مدعى ولاية موريلوس، إنه تم العثور على الجثث فى قرية صغيرة يقطنها سكان أصليون فى الولاية التى بها أعلى معدلات من جرائم الخطف فى البلاد.

وذكر مكتب المدعى فى بيان، إنه يجرى التحقيق مع المسؤولين بتهمة التقصير فى أداء واجبهم وخرق القوانين التى تنظم دفن الجثث.

وأدى تصاعد أعمال عنف عصابات المخدرات عبر المكسيك، خلال العشر سنوات الماضية إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الذين لم تستطع السلطات تحديد هوياتهم.

وغالبًا ما يتم دفنهم فى مقابر جماعية فى جبانات بعد منح تصاريح رسمية، ولكن بيريز قال إن هذا المكان غير مصرح به.



عمال الطب الشرعى بالمكسيك



جانب من مرحلة دفن الجثث



دفن جثث جماعية



جانب من دفع الجثث الجماعية



مرحلة دفن الجثث الجماعية



جانب من مرحلة دفن الجثث الجماعية



دفن جثث جماعية بالمكسيك