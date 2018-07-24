صور.. على عبد العال عن إسقاط عضوية سحر الهوارى: نعمل وفق قواعد تطبق منذ 1924

كتبت : نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد و خالد مشعل

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، تعليقا على إجراءات إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى، أن قواعد وإجراءات إسقاط العضوية تطبق منذ 1924 وحتى الآن.

وتابع عبد العال: نقول للمشككين فى إجراءات هذا المجلس والمدعون بخروجه عن الدستور واللائحة، أن هذه الثوابت ثابتة فى محاضر المجالس النيابية فى مصر، وهذا الإجراء لا ينفرد به مجلس النواب المصرى فقط، مشيراً إلى أن هناك دراسة بالاتحاد البرلمانى الدولى مكونة من 172 صفحة بأكثر من لغة عن تأديب الأعضاء وخروجهم عن الواجب الذى يجب أن يلتزم به أعضاء المجلس، وهناك نسخة مودعه بمكتبه مجلس النواب.

واستطرد عبد العال، حديثة قائلاً : هذه القواعد تطبق فى البرلمانات المختلفة سواء الكونجرس الأمريكى أو العموم البريطانى أو بالهند، فلا يمكن لأى مجلس نيابى فى العالم الخروج عن التقاليد البرلمانية، حتى أن مجلس العموم البريطانى أسقط عضوية أحد أعضاءه لمخالفته مدونة السلوك".

وأكد عبد العال، أن للمجالس النيابية قاعدة لابد أن يحترم فيها الدستور واللائحة والقواعد النيابية، فلا يمكن لنا مخالفة الدستور، مضيفاً : " عرفتموني لا يمكن أن أحيد عن الدستور لكن في الوقت ذاته لن أتردد إطلاقاً امام أى نوع من أنواع التأديب وردت سواء يمينا او يسارا، طالما هناك من خالف الدستور واللائحة.. لقد صبرت كثيراً والمجلس تحمل كثيرا".























































































































































