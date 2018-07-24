صور.. الصومال تنظم معرض هرجيسا الدولى للكتاب

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

توافد عدد كبير من مواطنى الصومال اليوم الثلاثاء، على معرض هرجيسا الدولى للكتاب، حيث، عرض المنظمون مجموعة من الكتب المستعارة من الأصدقاء جذبت حوالى 200 زائر.

ويحتل الأدب مكانة بارزة فى ثقافة الصومال، حيث ظهر كتاب جدد، ويجرى تحرير المجلدات، وإنشاء نوادى للكتب، وافتتاح المكتبات العامة.

وألقى جامع موسى جاما، مؤلف ومؤسس معرض هرجيسا الدولى للكتاب، كلمة السبت الماضى، فى مركز هرجيسا الثقافى فى هرجيسى.

وبدأت فعاليات المعرض منذ السبت الماضى وتستمر حتى الخميس المقبل.



توافد مواطنى الصومال



جانب من توافد مواطنى الصومال



فعاليات معرض الكتاب فى الصومال



جانب من فعاليات معرض الكتاب فى الصومال



فتيات الصومال خلال معرض الكتاب



شاب صومالى



شباب صوماليون خلال معرض الكتاب



جناح داخل المعرض



الكتب داخل المعرض