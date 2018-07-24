صور..الإمارات تمنح رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا وسام زايد

قرر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد منح كلا من رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا وسام زايد، وذلك تقديرا لجهودهما فى إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما، حيث قام ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد بتقليدهما الوسام فى مراسم استقبال رسمية.
وعقدت قمة ثلاثية تجمع دولة ارتيريا وجمهورية اثيوبيا ودولة الامارات فى العاصمة أبوظبي.
الشيخ محمد بن زايد يرحب برئيس وزراء أثيوبيا ورئيس أريتريا
استقبال حافل للضيفين
رئيس وزراء إثيوبيا يصافح أحد المسؤولين الإماراتيين
بن زايد يرحب بضيوفه
حديث ودى
بن زايد فى حديث مع الرئيس الإريترى
أثناء استعراض حرس الشرف
بن زايد يتوسط ضيفاه
بن زايد فى حوار مع المسؤولان الإفريقيان
قصر الاستقبال بأبوظبى
حوار بين المسئولين الثلاثة
بن زايد قلد الرئيس الإريترى ورئيس وزراء أثيوبيا بوسام زايد
صورة تذكارية
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة