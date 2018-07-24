صور..الإمارات تمنح رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا وسام زايد

قرر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد منح كلا من رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا وسام زايد، وذلك تقديرا لجهودهما فى إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما، حيث قام ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد بتقليدهما الوسام فى مراسم استقبال رسمية.