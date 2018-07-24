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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:29 م
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صور..الإمارات تمنح رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا وسام زايد

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:11 م
صور..الإمارات تمنح رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا وسام زايد بن زايد بصحبة رئيس أريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قرر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد منح كلا من رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا وسام زايد، وذلك تقديرا لجهودهما فى إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما، حيث قام ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد بتقليدهما الوسام فى مراسم استقبال رسمية.
 
وعقدت قمة ثلاثية تجمع دولة ارتيريا وجمهورية اثيوبيا ودولة الامارات فى العاصمة أبوظبي.
 
الشيخ محمد بن زايد يرحب برئيس وزراء أثيوبيا ورئيس أريتريا
الشيخ محمد بن زايد يرحب برئيس وزراء أثيوبيا ورئيس أريتريا

استقبال حافل للضيفين
استقبال حافل للضيفين

رئيس وزراء إثيوبيا يصافح أحد المسؤولين الإماراتيين
رئيس وزراء إثيوبيا يصافح أحد المسؤولين الإماراتيين

بن زايد يرحب بضيوفه
بن زايد يرحب بضيوفه

حديث ودى
حديث ودى

بن زايد فى حديث مع الرئيس الإريترى
بن زايد فى حديث مع الرئيس الإريترى

أثناء استعراض حرس الشرف
أثناء استعراض حرس الشرف

بن زايد يتوسط ضيفاه
بن زايد يتوسط ضيفاه

بن زايد فى حوار مع المسؤولان الإفريقيان
بن زايد فى حوار مع المسؤولان الإفريقيان

قصر الاستقبال بأبوظبى
قصر الاستقبال بأبوظبى

حوار بين المسئولين الثلاثة
حوار بين المسئولين الثلاثة

بن زايد قلد الرئيس الإريترى ورئيس وزراء أثيوبيا بوسام زايد
بن زايد قلد الرئيس الإريترى ورئيس وزراء أثيوبيا بوسام زايد

صورة تذكارية
صورة تذكارية

 


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