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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:04 م
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صور.. إزالة 30 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة فى حملة بالأقصر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:23 م
صور.. إزالة 30 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة فى حملة بالأقصر جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملاتها لإزالة التعديات بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المركز، وأجهزته التنفيذية ممثلة فى نواب رئيس المركز ورؤساء مجالس قروى الحلة والدير والشغب بالتنسيق مع قوات الأمن، مما أسفر عن إزالة 30 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح رئيس المركز  في بيان صحفي ، أن التعديات تنفيذ قرارات إزالة على مساحة 100 فدان استصلاح زراعى، و1250 متر مربع مبانى، كما تم إزالة 2500 متر مربع مبانى فى المهد، وإزالة أسوار على مساحة 4059 متر، وإزالة 1141 متر مربع مبانى تعديات على حماية النيل.

وفى السياق نفسه، أكد رئيس مركز إسنا ، أن حملات إزالة التعديات مستمرة فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بسرعة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدى على حقوق الدولة وممتلكاتها.

مجلس مدينة الأقصر يعلن إزالة 30 حالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة
إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة
جانب من حملات ازالة التعديات بمدينة اسنا
جانب من حملات ازالة التعديات بمدينة اسنا
رئيس المدينة يشارك في حملات إزالة التعديات المختلفة
رئيس المدينة يشارك في حملات إزالة التعديات المختلفة

 


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