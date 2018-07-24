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صحيفة أرجنتينية: مونديال قطر تكلف 200 مليار دولار بسبب الرشاوى وغسيل الأموال

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:15 م
صحيفة أرجنتينية: مونديال قطر تكلف 200 مليار دولار بسبب الرشاوى وغسيل الأموال فضائح قطر حول مونديال 2022
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "ايرالدو" الأرجنتينية، إن تكاليف مونديال 2022 ستصل إلى 200 مليار دولار، ولربما يكون ذلك شاملًا الرشاوى وغسيل الأموال، وإلا فكيف تصل إلى هذا الرقم الخيالى، فتنظيم كأس العالم 2022 فى قطر فى الفترة بين 21 نوفمبر لـ18 ديسمبر 2022، سيكون الأكثر تكاليفا فى العالم.

 

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن تكاليف مونديال روسيا بلغت 13.2 مليار دولار، وتعتبر هى الأعلى، وتكاليف مونديال البرازيل بلغت 11 مليارا، وجنوب أفريقيا 4.3 مليار دولار، وبذلك فإن الفارق بين المبلغ التى أعلنت عنه قطر يزيد بشكل مبالغ فيه عن عدد المونديال التى قامت من قبل، وهذا لا يعنى إلا أنه يشمل الرشاوى والفساد وغسيل الأموال التى تتبعه الدوحة.

 

وأضافت الصحيفة، أنه حتى الآن تواجه قطر العديد من العراقيل التى لن تمكنها من تنظيم المونديال ومن أهمها سياستها العدائية ودعمها للإرهاب، فضلا عن تغيير توقيت اقامة المباريات من الصيف إلى الشتاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، هذا بالإضافة إلى الشكوك حول عدد المنتخبات التى تستطيع قطر استقبالها والتهديدات الإرهابية واختلاف ثقافة المجتمع القطرى مع ثقافة المونديال.

 

ولفتت الصحيفة، إلى أن من أهم العراقيل التى تقف أمام قطر فى تنظيم المونديال هو سوء أوضاع العمال الأجانب خاصة بعد تقديم عدة منظمات جقوقية بشكاوى تتهم فيها السلطات القطرية بالتعامل مع العمال بنظام السخرة والعبودية، والذى يبلغ عددهم 3 آلاف عامل.

 

وعن استيعاب عدد المنتخبات، قالت الصحيفة، أن الفيفا أعلنت زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى مباريات كأس العالم لتصل إلى 38 فريقا إلا أن قطر لن تستطيع استقبال أكثر من 32 منتخبا فقط.


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