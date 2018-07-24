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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:25 م
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شاب يقتل حماه بطلق خرطوش لخلافات مع زوجته بالمحلة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:24 م
شاب يقتل حماه بطلق خرطوش لخلافات مع زوجته بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أقدم شاب على قتل حماه بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات أسرية مع زوجته بقرية منشية الأمراء مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة بإصابة شخص يدعى هانى المعداوى بطلق نارى خرطوش بالصدر، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة ووفاته. 

وتبين من فحص الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وجود خلافات بين المجنى عليه وزوج ابنته ويدعى"م.ا" بسبب خلافات مع زوجته وأثناء معاتبته أطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف بارتكابه للواقعة.


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