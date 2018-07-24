سكرتير عام المنوفية يعقد اللقاء الأسبوعى لبحث طلبات المواطنين

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وتم مناقشة الطلبات والشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين علي مستوي مدن ومراكز المحافظة.

تقدم المواطن (أ- ع- أ) من مركز الباجور بطلب نقل من إدارة أشمون التعليمية إلي إدارة الباجور التعليمية نظرا لظروفه الصحية، وتضرر المواطن ( س- ي- ط) من المسئولين بالوحدة المحلية بمنوف، وتقدمت المواطنة (أ- إ- ر )من بركة السبع بطلب نقل من الوحدة المحلية بإبنهس، كما تقدم المواطن (س -أ - ف) بطلب للموافقة علي إقامة مبني يصلح لشركة تصدير حاصلات زراعية ولتخزين أدوات الزراعة ومستلزمات التصدير بمركز الباجور، وتضرر ( ع- ن- ج) من مركز الشهداء من غلق شارع حيوي، وتقدم ( م-ع-ع) من مركز الباجور بطلب للموافقة علي صرف مستحقات خاصة به.

وأحال السكرتير العام الطلبات والشكاوى إلى الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات لاتخاذ اللازم وسرعة البت فيها بتقارير عاجلة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بضرورة نهج سياسة فعالة للاستجابة لشكاوي المواطنين من خلال التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلي شكاواهم.