سقوط 8 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على 8 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط المتهم "احمد.ا.ف"33 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 4 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وليد.ع.ن"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 16 جراما وهاتف محمول والمتهم "اسلام.م.ع"27 عاما عاطل ومقيم المنصورة دقهلية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 15 جراما وهاتف محمول والمتهم "مؤمن.ص.ع"23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر والمتهم "تامر.ع.ع"38 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 20 جرام وهاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث مركز القنطرة شرق من ضبط المتهم "عبدالحميد.م.ع"24 عاما عاطل والمتهم "اسلام.م.ع"23 عاما عاطل والمتهم "مصطفى .م.م"24 عاما عاطل مقيمين دائرة مركز القنطرة شرق وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.