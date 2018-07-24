سفارة الهند توجه الشكر لفرقة السباعية بأسوان لمشاركتها فى مهرجان "كيرلا"

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

وجه المكتب الثقافى فى سفارة مصر بدولة الهند، الشكر لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بمحافظة أسوان، لمشاركتها وتمثيلها مصر باعتبارها ضيف شرف مهرجان محافل النور في دورته الثامنة والعشرين بولاية كيرلا بدولة الهند.

ومن جانبه، رحب عبد الله الحكيم القادرى رئيس المهرجان والمشرف العام على الملتقى الإسلامي الكبير ورؤساء الجامعات الإسلامية والمراكز الثقافية بمشاركة الوفد الثقافى المصرى فى بلدهم الثانى الهند تلبية لدعوة إدارة المهرجان التى جاءت بناء على طلب رواد الزوايا الصوفية بالهند وعشاق المدائح النبوية الشريفة والتراث الاسلامى الصوفى.

وأكد أحمد البخارى رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان فى تصريح له أن هذه المشاركه المصرية كان لها دور كبير فى توطيد العلاقات الثقافية بين الشعبين وتوطيد أواصر المحبة بين الشعبين الشقيقين ولذلك سعدنا كثيرا بقبول الدعوة لمشاركة مصر وجاءت موافقة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية وتعاون قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبة يوسف التى كان لها دور كبير في الإشراف والمتابعة لهذه الفعاليات على المستوى العالمي وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بمشاركة الوفد المصرى وتذليل كل العقبات تلبية لهذه الدعوة المقدمة من الجانب الهندى.

وأضاف أيضا على شكره العميق الدكتور محمد شكر ندا المستشار الثقافى ومدير مكتب البعثة الثقافية بالهند على متابعته للإجراءات اللازمة لوصول الوفد المصرى ومتابعته للفعاليات أولا بأول وباهتمام بالغ فكان لزاما علينا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل مسئولين وزارة الثقافة المصرية الذين حققوا لنا أمنيتنا بمشاركة مصر فى هذا المهرجان الذى حقق نجاحا كبيرا بوجود مصر ضيف شرف لهذا العام، مشيرا إلى أن مصر ضيف عزيز كريم على دولة الهند وشعب الهند، ومشيدا بدور مصر الرائع فى توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين وتطويرها.

وقال رئيس المهرجان، إننا "نفتخر ونسعد بهذه المشاركة طامحين فى توطيد وتمكين وتفعيل العلاقات فى ظل القيادة الحكيمة لأم الدنيا جمهورية مصر العربية ، ومن جانب آخر أعرب سيادته عن تقدير دور مصر الكبير وقيادتها للعمل الثقافى، مضيفاً "نتمنى التوفيق فى دعم العلاقات وتوطيد الروابط التاريخية، مشيدا بعمق العلاقات والروابط التى تربط ما بين البلدين الشقيقين وتطويرها ونشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ التطرف و العنف وإحياء للقيم الروحية والأخلاقية والإنسانية".

وأشار إلى أن هذه التصريحات الرسمية جاءت فى ظل تفاعل شعبى هندى كبير بهذه الزيارة وترحيبهم بها وأكدت العديد من الأوساط الشعبية الهندية على عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ.

وأعربت الأوساط الشعبية عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة والتى وصفوها بأنها زيارة ميمونة ومحل ترحيب من جميع الأوساط.

وتزينت شوارع الهند بالإعلام المصرية ترحيبا بالوفد المصرى ووقف الأطفال يستقبلون الوفد المصرى بالمدائح والانشاد الدينى وباللغة العربية بأصواتهم الطيبة.

يذكر أن المهرجان الذى عقد بداية الشهر الجارى، شارك فيه وفود عربية وعالمية واختيار مصر ضيفا لهذا العام وسط ترحيب جماهيري غير مسبوق وتفاعل شعبى كبير جدا وحضور جماهيرى للمهرجان منقطع النظير وذلك بحضور نخبة من المنشدين والمبتهلين من صعيد مصر وعلى رأسهم مداح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشيخ حسين البيومى قائد فريق الإنشاد الديني بقصر ثقافة مدينة السباعية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية بإقليم جنوب الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسوان.