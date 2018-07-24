روسيا تنشئ أكثر من 70 تشكيلا ووحدة عسكرية غرب البلاد

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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو عن إنشاء أكثر من 70 تشكيلا ووحدة عسكرية غرب روسيا خلال العامين ونصف العام الأخير نتيجة للوضع المتوتر بالقرب من الحدود الروسية.

وقال شويجو - فى تصريح اليوم الثلاثاء "إن الوضع فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى لروسيا يتطلب منا مواصلة تحسين القوة القتالية للقوات ونظام انتشارها"، مضيفا أنه لهذا السبب تم إنشاء أكثر من 70 تشكيلا ووحدة عسكرية ابتداء من عام 2016، بما فيها فرقتين ولواءين.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت تسجيل جميع سيارات المواطنين لديها، لكى يتم رفد الجيش الروسى بها عند الحاجة فى حال إعلان التعبئة العامة فى روسيا.

وذكرت صحيفة "الإزفيستيا" اليوم أن مقترح وزارة الدفاع يشمل كل السيارات السياحية والمخصصة لنقل الركاب وتتسع لثمانية ركاب وما دون.

ويستبعد الخبراء والمختصون أن يحتاج الجيش الروسى للسيارات الخفيفة العادية، ويرون أن الاهتمام سيتركز على سيارات الدفع الرباعى وطنية الصنع على أن تكون السيارات الأجنبية آخر العربات التى قد يطلبها الجيش من المواطنين فى حال التعبئة، نظرا لضرورة الحصول على قطع غيارها من الخارج.

يذكر أن التشريعات المرعية فى حالة الحرب فى روسيا تلزم أصحاب سيارات الدفع الرباعى وطنية الصنع بوضع سياراتهم تحت تصرف الجيش الروسى فى حال إعلان التعبئة العامة.