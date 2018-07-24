رئيس جامعة طنطا : لا صلة للجامعة بواقعة تزوير الشهادات الجامعية

الغر بية أحمد زيادة

أكد الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه لا صلة للجامعة بواقعة التزوير الخاصة بحصول مدير منطقة الجهراء التعليمية بالكويت على شهادة دبلوم بعد البكالوريوس بتقدير مقبول من جامعة طنطا .

وأشار إلى أن هذه الشهادة ليست حديثة العهد ، حيث كان هناك تنسيق كامل منذ شهور بين جامعة طنطا والدكتور أحمد رشيد المطيري المستشار الثقافى لدولة الكويت لكشف حقيقة هذه الواقعة وملاحقة المزورين على مستوى الجامعات المصرية ، وبالفعل تم القبض على المزوروهو شخص من خارج محافظة الغربية ولا يمت بصلة من قريب أو بعيد لجامعة طنطا، وجاري ملاحقة بقية أعضاء شبكة التزوير