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رئيس جامعة طنطا : لا صلة للجامعة بواقعة تزوير الشهادات الجامعية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:28 م
رئيس جامعة طنطا : لا صلة للجامعة بواقعة تزوير الشهادات الجامعية الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا
الغر بية أحمد زيادة
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أكد الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه لا صلة للجامعة بواقعة التزوير الخاصة بحصول مدير منطقة الجهراء التعليمية بالكويت على شهادة دبلوم بعد البكالوريوس بتقدير مقبول من جامعة طنطا .

وأشار إلى أن هذه الشهادة ليست حديثة العهد ، حيث كان هناك تنسيق كامل منذ شهور بين جامعة طنطا والدكتور أحمد رشيد المطيري المستشار الثقافى لدولة الكويت لكشف حقيقة هذه الواقعة وملاحقة المزورين على مستوى الجامعات المصرية ، وبالفعل تم القبض على المزوروهو شخص من خارج محافظة الغربية ولا يمت بصلة من قريب أو بعيد لجامعة طنطا، وجاري ملاحقة بقية أعضاء شبكة التزوير

 
وأضاف رئيس الجامعة أن هناك وقائع تزوير مشابهة للشهادات الجامعية فى عدة جامعات مصرية ، وأن جامعة طنطا كان لها السبق في اتخاذ الاجراءات الاحترازية منذ 6 شهور عندما نما الى علم ادارتها بمثل هذه الوقائع بأن قامت بطباعة شهادات لا تقبل التزوير، ومزودة بعلامة مائية ضد الحريق، وباركود متصل بشبكة المعلومات بالجامعة ، للتأكد من أن الشهادة أصلية وباسم الطالب الممنوح للدرجة الجامعية وببياناته الصحيحة.
 
 
 

 


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