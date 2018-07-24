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رئيس البرلمان: المجلس سيشرع فى إسقاط عضوية عدد من النواب لفقد الثقة والاعتبار

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:56 ص
رئيس البرلمان: المجلس سيشرع فى إسقاط عضوية عدد من النواب لفقد الثقة والاعتبار على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن المجلس سيشرع في إجراءات إسقاط العضوية عن عدد من النواب، فى ضوء تقريرين من اللجنة التشريعية والدستورية، ومن لجنة القيم أفادا بفقد نواب للثقة والاعتبار.
 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم،  أنه لن يتردد أمام أى نوع من أنواع التهديد مورس بأى وسيلة كانت بالمخالفة للدستور، ولن يسمح بالخروج عن لائحة المجلس والدستور، مضيفاً : اقول للمشككين أن ذلك ثابت فى محاضر مجلس النواب عبر تاريخه، والمجلس تحمل كثيرا".

 


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سحر الهوارى




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