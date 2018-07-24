حبس جزار لتعذيبه نجله حتى الموت بسبب لهوه مع الأطفال بالشارع فى كفر الدوار

البحيرة ــ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أمر محمد ممتاز وكيل نيابة قسم كفر الدوار بالبحيرة برئاسة المستشار حسن جاويش بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيق، لتوثيقه نجله وتعليقه بسقف المنزل، والتعدى عليه وتعذيبه بالضرب بخرطوم ، بسبب شقاوة الأطفال والخروج للشارع بدون إذن منه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث من المستشفى العام بكفر الدوار بورود الطفل "طلعت ك" 10 سنوات جثة هامدة، وبسؤال والده "كرم ط ك" 45 سنة جزار ومقيم بالسناهرة التابعة لدائرة القسم أفاد بسقوط نجله من بلكونة المنزل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى والنقيب محمد عطية معاون مباحث قسم كفر الدوار، حيث كشفت التحريات قيام "كرم ط ك" 45 سنة جزار ومقيم بالسناهرة التابعة لقسم كفر الدوار بتوثيق طفليه طلعت 10 سنوات ويوسف 7 سنوات بداخل المنزل، والتعدي عليهما وتعذيبهما بالضرب وتعليق الأول بسقف المنزل، مما أدى إلى وفاة الطفل، وبسؤال شقيقه أفاد أن ولده قام بتعذيبه هو وشقييقه بسبب الخروج للشارع بدون إذن منه، وقام بتعليق شقيقه "طلعت" بعد توثيقه والتعدى عليه بالضرب بخرطوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقلت محمد ممتاز وكيل النائب العام برئاسة المستشار حسن جاويش مدير نيابة قسم كفر الدوار لمعاينة مكان الواقعة، وأمر بعرض الجثة على الطب الشرعى وإحالة شقيقه إلى الطب الشرعى لبيان ما يوجد به من إصابات .