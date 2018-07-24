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تنفيذ 930 حكم وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:39 م
تنفيذ 930 حكم وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 930 حكمًا متنوعًا منها 742حكمًا جزئيا  و 163 حكم غرامات و19 حكم مستأنف و4 أحكام مخالفات، هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11700 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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