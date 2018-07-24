تقرير: صور توضح تفكيك كوريا الشمالية منشآت فى موقع تجارب

واشنطن (رويترز)

ذكر مركز أبحاث مقره واشنطن أمس الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت بدء كوريا الشمالية تفكيك منشآت رئيسية فى موقع لتطوير محركات الصواريخ الباليتسية.

وهذه أول خطوة صوب الوفاء بتعهد قطعه الزعيم الكورى الشمإلى كيم جونج أون خلال قمته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى يونيو بسنغافورة.

وقال مركز (38 نورث) للأبحاث إن الصور التى تعود إلى 20 يوليو تموز أظهرت أن العمل جار فى محطة سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية لتفكيك مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق ومنصة قريبة لاختبار محركات الصواريخ تستخدم لتطوير محركات تعمل بالوقود السائل لتشغيل الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق.

وأضاف المركز "بما أن هذه المنشآت يعتقد بأنها لعبت دورا مهما فى تطوير تكنولوجيات لبرنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فإن هذه الجهود تمثل إجراء مهما لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية".

وأبلغ ترامب مؤتمرا صحفيا بعد قمته الأولى من نوعها مع كيم فى 12 يونيو بأن كيم تعهد بأنه سيدمر قريبا موقعا كبيرا للاختبارات الصاروخية.

ولم يحدد ترامب الموقع، لكن مسؤولا أمريكيا قال لاحقا لرويترز إنه سوهاى.