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تقارير: مقتل زعيم داعش فى بنغازى محمود البرعصى برصاص الجيش الليبى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:27 م
تقارير: مقتل زعيم داعش فى بنغازى محمود البرعصى برصاص الجيش الليبى الإرهابى محمود البرعصى
كتب : أحمد جمعة
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أكدت تقارير إعلامية ليبية، مقتل الإرهابى الليبى محمود البرعصى زعيم تنظيم داعش الإرهابى فى بنغازى، موضحين أنه لقى مصرعه فى اشتباكات مع قوات الجيش الليبى بأجدابيا.

وتداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا للإرهابيين الذين لقوا حتفهم برصاص الجيش الليبى فى مدينة أجدابيا.

فيما أكد مصدر عسكرى ليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تصفية 13 إرهابى برصاص قوات الجيش الوطنى الليبى، مشيرا لمقتل 3 عناصر من القوات الأمنية الليبية فى الهجوم الإرهابى الذى نفذه عناصر داعش على مركز شرطة العقيلة.


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